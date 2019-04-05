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16:27, 5 апреля 2019 1 433
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Фотограф и автор проекта «365 домов Рязани» выпустит книгу о родном городе

Фотограф и автор проекта «365 домов Рязани» выпустит книгу о родном городе

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

Фотограф и автор проекта «365 домов Рязани» Светлана Крючкова выпустит книгу о родном городе. В нее войдут истории, рассказанные рязанцами. Презентация проекта состоялась в библиотеке имени Горького в пятницу, 5 апреля.

Книга будет называться «Говорит Рязань». В нее планируется включить фотографии, сделанные для проекта «365 домов Рязани», и порядка 50 историй, рассказанных горожанами.

«Когда я снимаю каждый дом, то думаю, что происходит внутри. Какие люди жили там? А может до сих пор живут и знают секреты этого дома? Как они проводят время? Пекут ли пироги по старинным рецептам, а может, по-прежнему, каждый год отмечают Первомай? Я хочу узнать все о том, как жили люди в старых домах Рязани», — рассказала Крючкова.

По словам автора проекта, книгу планируется выпустить тиражом от 500 до 1000 экземпляров.

«Выход в свет зависит от множества факторов: от количества историй, от времени, необходимого на обработку материалов, на верстку. Самый смелый и позитивный настрой — выпустить книгу в конце этого года», — отметила Крючкова.

Инициативу поддержали рязанские культурологи и социологи. К работе над проектом присоединились научные консультанты — доктор философских наук, профессор кафедры культурологии РГУ имени Есенина Александр Соловьев и завкафедрой социологии РГУ имени Есенина Елена Анисина.

По мнению Александра Соловьева, проект позволит в новом формате рассказать историю города подрастающему поколению и повлиять на сохранение исторического облика Рязани. «Мне очень хочется как жителю Рязани, как гражданину, чтобы эти дома стояли. И в этом смысле этот проект будет вкладом в то, чтобы эти дома не просто остались в книге, а чтобы часть из них мы все-таки сохранили», — отметил профессор. «В проекте есть очень серьезная научная и гражданская составляющая», — добавил Соловьев.

Светлана Крючкова призвала рязанцев делиться воспоминаниями и деталями жизни в историческом центре города. Интересно все: традиции, привычки, семейные истории, радости, печали.

«Если историй наберется много, то, возможно, книга будет не одна», — добавила Крючкова.

Свои истории можно оставить в на сайте 365домоврязани.рф и в группе проекта «ВКонтакте».

Вопросы можно задать авторам проекта Светлане Крючковой +7 (900) 908-77-06 и Марии Пилипенко +7 (910) 907-13-72.

Напомним, ранее рязанка выпустила календарь со снимками старинных домов.


Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

© RZN.info

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