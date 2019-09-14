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12:18, 14 сентября 2019 1 539
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Рязанские власти привлекут бизнес к проектам первого в России агробиотехнопарка

Рязанские власти привлекут бизнес к проектам первого в России агробиотехнопарка

Рязанское правительство ведет переговоры с ведущими предприятиями региона об участии в проектах первого в стране агробиотехнопарка. Об этом губернатор Николай Любимов рассказал в интервью ТАСС.

Глава региона отметил, что обсуждение уже идет с рязанскими предприятиями — «Аврора Роботикс», «Ока Молоко», «Русская аграрная группа», «Авангард», «Окское», «Рязаньагрохим».

Любимов добавил, что после запуска агробиотехнопарка регион стал участником всех 12 нацпроектов.

Планируется, что на территории парка появятся объекты промышленного производства, модульные фермы и хозяйства, в том числе цифровая молочная ферма и «умные» теплицы, лабораторные комплексы, сертификационный центр, опытные полигоны для проведения испытаний техники.

Любимов рассказал, что сейчас идут тесты внедрения в реальную работу беспилотников.

«Думаю, скоро представим результаты общественности», — добавил губернатор.

Напомним, первый в стране агротехнопарк открыли в июле этого года.


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