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10:04, 14 сентября 2019 511
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В Рыбновском районе мужчина украл у пенсионерки водонагревательный котел, но не смог его унести

В Рыбновском районе мужчина украл у пенсионерки водонагревательный котел, но не смог его унести

В Рыбновском районе задержали 54-летнего рязанца, который украл из дома 70-летней пенсионерки водонагревательный котел. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Во время рейдового обхода полицейские заметили мужчину в садоводческом товариществе около села Ходынино. Он рассказал, что гостил у друзей, а на обратной дороге «заплутал».

«Но это объяснение не удовлетворило полицейских. Этот мужчина был знаком сотрудникам полиции — недавно 54-летний рязанец привлекался к уголовной ответственности за кражу из дачного дома в соседнем населенном пункте», — отметили в сообщении.

Мужчину опросили. Запутавшись в своих версиях, рязанец проговорился. Выяснилось, что он украл водонагревательный котел, спрятанный на участке, где его и заметили полицейские.

Злоумышленника задержали. Выяснилось, что котел похитили с соседней дачи.

Для этого рязанец снял с петель запертую входную дверь. Поскольку водонагреватель был тяжелым, у мужчины хватило сил только вытащить котел на соседний участок и спрятать его там. Когда же он вернулся за ним, его заметили полицейские. Похищенное изъяли.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.


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