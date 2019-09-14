В Рыбновском районе мужчина украл у пенсионерки водонагревательный котел, но не смог его унести

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В Рыбновском районе задержали 54-летнего рязанца, который украл из дома 70-летней пенсионерки водонагревательный котел. Об этом сообщила
Во время рейдового обхода полицейские заметили мужчину в садоводческом товариществе около села Ходынино. Он рассказал, что гостил у друзей, а на обратной дороге «заплутал».
«Но это объяснение не удовлетворило полицейских. Этот мужчина был знаком сотрудникам полиции — недавно 54-летний рязанец привлекался к уголовной ответственности за кражу из дачного дома в соседнем населенном пункте», — отметили в сообщении.
Мужчину опросили. Запутавшись в своих версиях, рязанец проговорился. Выяснилось, что он украл водонагревательный котел, спрятанный на участке, где его и заметили полицейские.
Злоумышленника задержали. Выяснилось, что котел похитили с соседней дачи.
Для этого рязанец снял с петель запертую входную дверь. Поскольку водонагреватель был тяжелым, у мужчины хватило сил только вытащить котел на соседний участок и спрятать его там. Когда же он вернулся за ним, его заметили полицейские. Похищенное изъяли.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
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