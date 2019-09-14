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17:38, 14 сентября 2019 278
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В аварии на трассе М-5 в Рязанской области пострадали четыре человека

В аварии на трассе М-5 в Рязанской области пострадали четыре человека

В аварии в Путятинском районе пострадали четыре человека. Об этом журналисту RZN.info рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

ДТП произошло в субботу, 14 сентября, в 9:40 на 321 километре трассы М-5.

По предварительным данным, 37-летний водитель, управляя автомобилем Daewoo Nexia, двигаясь в сторону Москвы столкнулся с Mitsubishi Pajero, под управлением 48-летнего жителя Москвы. Затем, Daewoo столкнулся с грузовиком Iveco, с полуприцепом.

От столкновения с Daewoo грузовой автомобиль Iveco потерял управление и столкнулся со следующим в сторону Москвы Kia Ceed.

Водителя и трех пассажиров Daewoo, в возрасте 18, 29 и 19 лет, а также водителя Kia госпитализировали.

Проводится проверка.

Напомним, ранее в соцсетях появились фотографии с места ДТП.


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