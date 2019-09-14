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16:35, 14 сентября 2019 255
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Двенадцатый и последний. В Рязани прошел косплей-фестиваль

Двенадцатый и последний. В Рязани прошел косплей-фестиваль

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

В субботу, 14 сентября, в рязанском дворце молодежи (РДМ) прошел двенадцатый косплей-фестиваль JIYUU-2019. Его посвятили теме пиратов.

На конкурс приехали более сотни участников из Рязани, Москвы, Коломны, Подольска, Воскресенска, Тулы, Калуги, Пензы и Новокузнецка.

Традиционно мероприятие разделили на четыре блока, каждый длительностью чуть более часа.

Гостям фестиваля предстояло продемонстрировать свои номера в шести номинациях: экшн-дефиле; караоке, фото-косплей, видео-косплей; одиночное дефиле, где необходимо показать самые «узнаваемые» позы персонажа и сценический косплей, где судьи оценили оценивать и образ и сценическое мастерство участников.

Победителям организаторы вручили специальные призы, все остальные участники получили почетные грамоты. Для косплееров и гостей фестиваля работали ярмарка, мэйк-кафе, интерактивные стенды и фотоугол.

Все желающие смогли сфотографироваться на память с костюмированными персонажами.


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

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