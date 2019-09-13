Заворотнюк ответила на сообщение о госпитализации

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Kinopoisk.ru
Концертный директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов рассказал, что актриса написала ему сообщение, в котором опровергла информацию о своей госпитализации, пишет РИА Новости.
«Я получил сообщение от Анастасии в ответ на публикацию, которую я ей переслал. Она ответила: «Бред. Отстань», — сказал Христов журналистам.
Ранее СМИ сообщили, что звезда сериала «Моя прекрасная няня»
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Ряжске подросток вынес виски, коньяк и водку на десять тысяч
|
cледующая новость →В Шиловском районе на волю выпустили трех оленей
В субботу, 7 сентября, ХК «Рязань» стартует в первом мачте ВХЛ сезона 2019-2020 годов в гостях против «Звезды».