В Рязани столкнулись автобус и мотоцикл

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На улице Радиозаводской столкнулись автобус и мотоцикл. Об этом сообщили подписчики группы «
По словам очевидца, авария произошла в пятницу, 13 сентября, в 6:38 рядом с «Автоколонной 1310». Мотоциклисту потребовалась помощь медиков.
Подробности уточняются.
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