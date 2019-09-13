В Рязани отменили карантин по бешенству животных

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В Рязани сняли ограничения по бешенству животных. Соответствующее постановление губернатора официально опубликовали в пятницу, 13 сентября.
Ранее очагом заболевания стал двор дома №23А на улице Первомайской в Солотче. Угрожаемой зоной заболевания бешенством объявили всю улицу. На период карантина оттуда запретили вывозить кошек и собак.
Больных зверей усыпили.
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