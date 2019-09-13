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12:03, 13 сентября 2019 430
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В Рязани ищут очевидцев смертельного ДТП на улице Спортивной

В Рязани ищут очевидцев смертельного ДТП на улице Спортивной

Фото: УМВД по Рязанской области

В Рязани ищут очевидцев смертельного ДТП, произошедшего на улице Спортивной в ночь на 30 августа. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

23-летний мужчина Daewoo Nexia двигался по улице Халтурина в сторону улицы Есенина и не справился с управлением. Он сбил 45-летнего пешехода, стоявшего на обочине, после чего столкнулся с деревом. Погибли два пассажира автомобиля. Пешехода и двух пассажиров доставили в больницу.

Водитель решил сбежать с места ДТП, его задержали. Позже суд арестовал подозреваемого. Всех, кому известна информация о произошедшем, попросили обращаться по телефону (4912)29-74-99 или по адресу: Рязань, улица Фирсова, дом №12, корпус 1.


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