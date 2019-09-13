В Рязани ищут очевидцев смертельного ДТП на улице Спортивной

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Фото: УМВД по Рязанской области
В Рязани ищут очевидцев смертельного ДТП, произошедшего на улице Спортивной в ночь на 30 августа. Об этом сообщила
23-летний мужчина Daewoo Nexia двигался по улице Халтурина в сторону улицы Есенина и не справился с управлением. Он сбил 45-летнего пешехода, стоявшего на обочине, после чего столкнулся с деревом. Погибли два пассажира автомобиля. Пешехода и двух пассажиров доставили в больницу.
Водитель решил сбежать с места ДТП, его
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