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14:49, 13 сентября 2019 88
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В понедельник в Солотче отключат свет

В понедельник в Солотче отключат свет

В понедельник, 16 сентября, в Солотче отключат свет. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Из-за работ на воздушной линии электроэнергии не будет с 9:30 до 16:00 по адресу: улица Мещерская, дома 20, 19, 17, 14 корпус 2,14 корпус 3, 14 корпус 4, 14 корпус 5, 14 корпус 6, 14 корпус 7, 14 корпус 8, 14 корпус 9.

Работы проведет МУП «РГРЭС».


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