В понедельник в Солотче отключат свет

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В понедельник, 16 сентября, в Солотче отключат свет. Об этом сообщила
Из-за работ на воздушной линии электроэнергии не будет с 9:30 до 16:00 по адресу: улица Мещерская, дома 20, 19, 17, 14 корпус 2,14 корпус 3, 14 корпус 4, 14 корпус 5, 14 корпус 6, 14 корпус 7, 14 корпус 8, 14 корпус 9.
Работы проведет МУП «РГРЭС».
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В субботу, 7 сентября, ХК «Рязань» стартует в первом мачте ВХЛ сезона 2019-2020 годов в гостях против «Звезды».