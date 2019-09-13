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15:49, 13 сентября 2019 107
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В липецких лесах установили самых высокий класс пожарной опасности

В липецких лесах установили самых высокий класс пожарной опасности

Фото: Pixabay.com

В Липецкой области установили самых высокий класс пожароопасности лесов — пятый класс. Об этом сообщил сайт администрации облцентра.

В случае пожаров липчан просят звонить по телефону телефону единой дежурно-диспетчерской службы: 33-40-48 (с мобильных телефонов — 112).


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