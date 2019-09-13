В ДТП с перевернувшимся внедорожником в Канищеве пострадали женщина и ребенок

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По предварительной версии, 45-летний рязанец на Great Wall выехал на «красный» и врезался в УАЗ «Патриот», который от столкновения перевернулся.
В ДТП пострадали 50-летняя женщина и девятилетняя девочка из УАЗа. Их доставляли в больницу. Водители не пострадали.
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