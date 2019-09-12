В Канищеве внедорожник перевернулся после ДТП. Видео

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В четверг, 12 сентября, в Канищеве на перекрестке улиц Бирюзова и Интернациональной столкнулись два внедорожника, сообщили в группе «Подслушано у водителей Рязани».
На кадрах видно, что после столкновения одна из машин опрокинулась на бок.
Информация о пострадавших и обстоятельства аварии уточняются.
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Руководитель рязанского провел для RZN.info экскурсию по реконструируемому зданию Дворца торжеств.