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Шиловца осудили за управление трактором в пьяном виде. Об этом сообщила
По данным следствия, в мае 2019 года мужчину, который выпил и сел за руль, остановили сотрудники ГИБДД. На него возбудили уголовное дело по статье 264.1 УК («Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию»).
Суд признал его виновным и назначил десять месяцев лишения свободы условно. Также нарушителю на полтора года запретили водить.
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