Рязанская и Владимирская области создадут туристический маршрут «Изумрудное кольцо Мещеры»

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Фото: Pixabay.com
Рязанская и Владимирская области договорились о создании туристического маршрута «Изумрудное кольцо Мещеры». Об этом сообщает «
Маршрут будет опираться на «заповедные леса» и связанные с ними легенды. В комитете по туризму Гусь-Хрустального района уточнили, что «Изумрудное кольцо Мещеры» пройдет через Гусь-Хрустальный, Судогду, Владимир и Покров. Рязанские города, попавшие в маршрут, не названы.
В Рязанской области уже созданы туристические маршруты «По путям Евпатия Коловрата» и «Бабье царство в землях рязанских амазонок». Во Владимирской области готовых экскурсий пока нет. Предполагается, что они будут связаны с Александром Невским.
Отмечается, что это не первый совместный туристический проект соседних регионов. Специалисты три года занимаются «Сердцем Мещеры», в рамках которого проводят выставки и издают серию книг «Мещерские сказы». Недавно в Национальном парке «Мещера» владимирцы вместе с рязанцами и москвичами обсуждали развитие «Тропы Паустовского» — маршрута, описанного в рассказе «Кордон 273».
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