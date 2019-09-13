Ритуальная контора установила арт-объект в центре Приокского

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В среду, 11 сентября, в поселке Приокский открылся новый арт-объект. Его построили за счет «Центра ритуальных услуг». Об этом рассказали в
Арт-объект «Географический центр поселка Приокский» сделан из камня и чугуна. Памятник имеет форму земного шара с розой ветров.
Слоганы, расположенные на нем, говорят об открытиях:
«Навстречу новым открытиям! Изучай, цени, люби красоту родной Земли! Пройти все дороги, познать весь мир, прославить Россию! Познавая Россию, обретаешь себя!»
Фотографии из
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