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17:07, 13 сентября 2019 126
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Ритуальная контора установила арт-объект в центре Приокского

Ритуальная контора установила арт-объект в центре Приокского

В среду, 11 сентября, в поселке Приокский открылся новый арт-объект. Его построили за счет «Центра ритуальных услуг». Об этом рассказали в сообществе школы № 40 Рязани.

Арт-объект «Географический центр поселка Приокский» сделан из камня и чугуна. Памятник имеет форму земного шара с розой ветров.

Слоганы, расположенные на нем, говорят об открытиях:

«Навстречу новым открытиям! Изучай, цени, люби красоту родной Земли! Пройти все дороги, познать весь мир, прославить Россию! Познавая Россию, обретаешь себя!»

Фотографии из сообщества «ВКонтакте» Совет старшеклассников МБОУ «Школа №40» г. Рязани


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