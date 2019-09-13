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В пятницу, 13 сентября, на улице Ленина легковушка снесла ограждение. Фото с места ДТП опубликовано в Instagram.
Автомобиль получил сильные повреждения.
Официальной информации о произошедшем пока нет.
Фото
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