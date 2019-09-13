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18:36, 13 сентября 2019 453
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Куда пойти в выходные? Афиша RZN.info на 14-15 сентября

Куда пойти в выходные? Афиша RZN.info на 14-15 сентября

В эти выходные рязанцы смогут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В селе Заокское 14 сентября пройдет молочный фестиваль «За Окой пасутся ко…» .

В Государственном музее-заповеднике Сергея Есенина 14 сентября состоится фестиваль изобразительного искусства «Мой край задумчивый и нежный».

В ТРЦ «М5 Молл» 14 сентября зрители увидят спектакль «Принцесса Крапинка» от Московского областного государственного театра кукол, поставленный по мотивам сказок голландской писательницы Анни Шмидт.

С 14 сентября в Рязани открывается фестиваль театров кукол «Рязанские смотрины». В этом году фестивалю исполняется 30 лет. Поздравить рязанских кукольников и зрителей с Днем рождения «Смотрин», а также продемонстрировать свои таланты приедут гости со всех уголков земли.

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».


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3 дня назад
Культура без купюр. В чем причина ликвидации рязанского филиала МГИК?

Культура без купюр. В чем причина ликвидации рязанского филиала МГИК?

Корреспондент RZN.info попытался разобраться в причинах закрытия вуза.

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