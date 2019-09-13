Куда пойти в выходные? Афиша RZN.info на 14-15 сентября

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В эти выходные рязанцы смогут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.
В селе Заокское 14 сентября пройдет молочный фестиваль «
В Государственном музее-заповеднике Сергея Есенина 14 сентября состоится фестиваль изобразительного искусства
В ТРЦ «М5 Молл» 14 сентября зрители увидят спектакль «
С 14 сентября в Рязани открывается фестиваль театров кукол «
Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «
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Корреспондент RZN.info попытался разобраться в причинах закрытия вуза.