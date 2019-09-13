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Фото: Pixabay.com
Бывшая кораблинская чиновница пойдет под суд за взятки в крупном размере с вымогательством. Расследование уголовного дела (часть 3 статьи 30, пункты «б, в» части 5 статьи 290, части 2, пункта «в» части 5 статьи 290 УК) в отношении нее завершили,
По данным следствия, в 2018 году чиновница
Следователи выяснили, что женщина причастна к
Отмечается, что в ходе расследования обвиняемая отрицала вину и подкупала свидетелей.
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