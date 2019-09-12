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14:21, 12 сентября 2019 61
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Замдиректора департамента здравоохранения Владимирской области уйдет в отставку

Замдиректора департамента здравоохранения Владимирской области уйдет в отставку

Елена Овчинникова покинет пост замдиректора департамента здравоохранения администрации Владимирской области. Об этом сообщила «Зебра ТВ».

В облздраве Овчинникова курировала отдел организации медпомощи и отдел лекарственного обеспечения и фармацевтической деятельности.

В разговоре с «Зебра ТВ» она отметила, что подала заявление об отставке по собственному желанию. Ее увольнению не предшествовали никакие конфликты.

Также Овчинникова добавила, что останется в системе здравоохранения региона.

Фото «Зебра ТВ»


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