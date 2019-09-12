Замдиректора департамента здравоохранения Владимирской области уйдет в отставку

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Елена Овчинникова покинет пост замдиректора департамента здравоохранения администрации Владимирской области. Об этом сообщила «
В облздраве Овчинникова курировала отдел организации медпомощи и отдел лекарственного обеспечения и фармацевтической деятельности.
В разговоре с «Зебра ТВ» она отметила, что подала заявление об отставке по собственному желанию. Ее увольнению не предшествовали никакие конфликты.
Также Овчинникова добавила, что останется в системе здравоохранения региона.
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