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За сутки в Рязани задержали 32 мигранта. Об этом сообщила
Всего в отдел полиции доставили 88 иностранцев, на 32 человека из которых составили административные протоколы.
В их числе 11 нарушений иностранцами правил въезда в Россию, три факта незаконного привлечения граждан к трудовой деятельности и четыре факта предоставления ложных сведений при миграционном учете.
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