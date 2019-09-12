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13:32, 12 сентября 2019 986
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В воскресенье из-за соревнований по бегу перекроют движение в центре Рязани. Схема транспорта

В воскресенье из-за соревнований по бегу перекроют движение в центре Рязани. Схема транспорта

Фото: Администрация Рязани

В воскресенье, 15 сентября, из-за соревнований «Рязанская соборная верста» перекроют движение с 10:00 до 15:30. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

Движение ограничат по маршруту: Соборная площадь — улица Петрова — набережная Кремля — центральная аллея парка Кремля — Соборная площадь.

Расписание транспорта организуют по следующей схеме:

  • троллейбусы маршрута №1 при движении из Московского района следуют до остановки «Дом художника» по своему маршруту, далее по улице Маяковского до разворотного круга на пл. Мичурина и обратно;
  • автобусы маршрута №41 от конечной остановки «улица Забайкальская» до остановки «площадь Ленина» будут следовать без изменений, далее по улицам Ленина, Свободы, площади Свободы, далее без изменений по своему маршруту.

Напомним, в кроссе пригласили поучаствовать представителей спортивных и общеобразовательных школ, спортклубов Рязани, области, городов России, и всех желающих, у которых есть соответствующая подготовка и допуск врача. Заявки на участие с допуском врача принимаются 11-13 сентября.


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