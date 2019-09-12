В воскресенье из-за соревнований по бегу перекроют движение в центре Рязани. Схема транспорта

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Фото: Администрация Рязани
В воскресенье, 15 сентября, из-за соревнований «Рязанская соборная верста» перекроют движение с 10:00 до 15:30. Об этом сообщил
Движение ограничат по маршруту: Соборная площадь — улица Петрова — набережная Кремля — центральная аллея парка Кремля — Соборная площадь.
Расписание транспорта организуют по следующей схеме:
Напомним, в кроссе
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