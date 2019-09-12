В Рязани пропал 37-летний мужчина

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В Рязани пропал 37-летний Дмитрий Чуприков. О нем неизвестно с 30 августа, сообщили в поисково-спасательном отряде «
Мужчина нуждается в медпомощи.
Приметы: рост 190 сантиметров, плотного телосложения, волосы светло-русые, глаза зеленые. Был одет в темную футболку, черные джинсы и кроссовки.
Всех, кто знает о пропавшем, просят позвонить по телефонам: 8 (800)700 54-52 или 112.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Туле мужчина сорвался, спускаясь по простыне из окна
|
cледующая новость →С улицы Каширина увезли палатку со спиртным
Корреспондент RZN.info попытался разобраться в причинах закрытия вуза.