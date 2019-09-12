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13:29, 12 сентября 2019 663
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В центре Рязани восстановили поврежденную лепнину на историческом здании. Она отличается от оригинала 1

В центре Рязани восстановили поврежденную лепнину на историческом здании. Она отличается от оригинала

В центре Рязани восстановили поврежденную лепнину на историческом здании. Внешне она отличается от оригинала, отметили в группе «Рязань, которую мы потеряли».

Во время ремонта фасада рабочие отбили лепнину под окном бывшей гостиницы Штейерта.

«Есть одно, но — при ближайшем рассмотрении видно, что профиль лепнины подоконной доски с фартучком упрощен по сравнению с тем, который был ранее, — прокомментировали градозащитники. — Он стал фактически прямоугольным вместо прежнего — фигурного».

Ранее они планировали направить обращение в региональную инспекцию по охране объектов культурного наследия.

Напомним, дом №46 на улице Ленина признали объектом культурного наследия. В здание планирует переехать Росгвардия.

Фото группы «Рязань, которую мы потеряли»


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Рояль, зеркала и люстры. Фоторепортаж из реконструируемого Дворца торжеств в Рязани

Рояль, зеркала и люстры. Фоторепортаж из реконструируемого Дворца торжеств в Рязани 6

Руководитель рязанского провел для RZN.info экскурсию по реконструируемому зданию Дворца торжеств.

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