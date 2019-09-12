В центре Рязани восстановили поврежденную лепнину на историческом здании. Она отличается от оригинала

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В центре Рязани восстановили поврежденную лепнину на историческом здании. Внешне она отличается от оригинала, отметили в группе «
Во время ремонта фасада рабочие отбили лепнину под окном бывшей гостиницы Штейерта.
«Есть одно, но — при ближайшем рассмотрении видно, что профиль лепнины подоконной доски с фартучком упрощен по сравнению с тем, который был ранее, — прокомментировали градозащитники. — Он стал фактически прямоугольным вместо прежнего — фигурного».
Ранее они планировали направить обращение в региональную инспекцию по охране объектов культурного наследия.
Напомним, дом №46 на улице Ленина
Фото группы «
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