Специалисты «Рязаньэнерго» выявили свыше 800 фактов воровства электричества на 18 миллионов рублей

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За семь месяцев специалисты «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» выявили свыше 800 фактов воровства электричества на сумму более 18 миллионов рублей. Одной из наиболее действенных мер в этом направлении являются проверки приборов учета потребителей.
Сотрудники компании провели 172 рейда, на самые масштабные приглашали полицейских. Как выяснилось, злоумышленники украли более 4 миллионов кВт/ч электроэнергии. По всем нарушениям составили акты и подали заявления в полицию.
«Специалисты „Рязаньэнерго“ располагают достаточным арсеналом средств для обнаружения неучтенного потребления электроэнергии, — расказали в компании. — В ходе рейдов применяют приборы поиска скрытой проводки, токоизмерительные клещи, закрепленные на телескопической штанге, которые позволяют замерить силу тока, не заходя в дом потребителя, а также специальные пломбы, определяющие факт воздействия на прибор учета сильным магнитом».
За самовольное подключение к электрическим сетям предусмотрен административный штраф для физических лиц от 10 до 15 тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 до 80 тысяч рублей или дисквалификация на срок от одного года до двух лет. Юридические лица заплатят штраф от 100 до 200 тысяч рублей. В ряде случаев предусмотрена уголовная ответственность. Злоумышленникам грозит штраф до 300 тысяч рублей, принудительные работы либо лишение свободы на срок до двух лет.
С 9 июня 2019 года ужесточили наказание за повторное самовольное подключение к электросетям, а также самовольное (безучетное) использование электрической энергии. Теперь для граждан они составляют от 15 до 30 тысяч рублей. Изменения коснулись и юридических лиц. Организации заплатят штрафы от 200 до 300 тысяч рублей, должностные лица — от 80 до 200 тысяч рублей, либо будут дисквалифицированы на срок от двух до трех лет.
О случаях хищений электроэнергии рязанцев просят сообщать по бесплатному круглосуточному номеру Контакт-центра «Россети Центр и Приволжье»: 8-800-50-50-115 (звонок бесплатный) или отправлять сообщения на номер
Также можно заполнить анонимную форму обратной связи на официальном
Фото «Рязаньэнерго»
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