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16:12, 12 сентября 2019 386

Специалисты «Рязаньэнерго» выявили свыше 800 фактов воровства электричества на 18 миллионов рублей

Специалисты «Рязаньэнерго» выявили свыше 800 фактов воровства электричества на 18 миллионов рублей

За семь месяцев специалисты «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» выявили свыше 800 фактов воровства электричества на сумму более 18 миллионов рублей. Одной из наиболее действенных мер в этом направлении являются проверки приборов учета потребителей.

Сотрудники компании провели 172 рейда, на самые масштабные приглашали полицейских. Как выяснилось, злоумышленники украли более 4 миллионов кВт/ч электроэнергии. По всем нарушениям составили акты и подали заявления в полицию.

«Специалисты „Рязаньэнерго“ располагают достаточным арсеналом средств для обнаружения неучтенного потребления электроэнергии, — расказали в компании. — В ходе рейдов применяют приборы поиска скрытой проводки, токоизмерительные клещи, закрепленные на телескопической штанге, которые позволяют замерить силу тока, не заходя в дом потребителя, а также специальные пломбы, определяющие факт воздействия на прибор учета сильным магнитом».

За самовольное подключение к электрическим сетям предусмотрен административный штраф для физических лиц от 10 до 15 тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 до 80 тысяч рублей или дисквалификация на срок от одного года до двух лет. Юридические лица заплатят штраф от 100 до 200 тысяч рублей. В ряде случаев предусмотрена уголовная ответственность. Злоумышленникам грозит штраф до 300 тысяч рублей, принудительные работы либо лишение свободы на срок до двух лет.

С 9 июня 2019 года ужесточили наказание за повторное самовольное подключение к электросетям, а также самовольное (безучетное) использование электрической энергии. Теперь для граждан они составляют от 15 до 30 тысяч рублей. Изменения коснулись и юридических лиц. Организации заплатят штрафы от 200 до 300 тысяч рублей, должностные лица — от 80 до 200 тысяч рублей, либо будут дисквалифицированы на срок от двух до трех лет.

О случаях хищений электроэнергии рязанцев просят сообщать по бесплатному круглосуточному номеру Контакт-центра «Россети Центр и Приволжье»: 8-800-50-50-115 (звонок бесплатный) или отправлять сообщения на номер +7 (920) 050-57-77 в WhatsApp и Viber.

Также можно заполнить анонимную форму обратной связи на официальном сайте компании.

Фото «Рязаньэнерго»


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