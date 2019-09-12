С улицы Каширина увезли палатку со спиртным

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С улицы Каширина увезли палатку, в которой продавали алкоголь. Об этом
На продавцов палатки неоднократно возбуждали административные производства по части 3 статьи 14.16 КоАП («Нарушение правил продажи алкоголя»).
«По существу, индивидуальный предприниматель, владеющий палаткой, систематически игнорировал требования стражей порядка и действующих законов», — отметили в полиции.
Администрация города расторгла договор с бизнесменом. Владельца обязали убрать палатку, но он не сделал этого. В результате ее вывезли силами префектуры Советского района.
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