Рыбновец, неправильно установивший колонку, оставил без газа 56 квартир

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Фото: Издательство «Пресса»
Рыбновец, который самовольно установил колонку дома, оставил без газа 56 квартир, пишет издательство «
Из-за неправильного подключения колонки вода пошла по газопроводу, попав также в подземную часть.
Теперь спецслужбе предстоит откачать воду, после этого продуть трубы, заварить отверстия, сделанные для водоотведения, и повторно пустить газ.
Счет за выполненные работы выставят жильцу, пытавшемуся самостоятельно заменить газовое оборудование.
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