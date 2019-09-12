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14:22, 12 сентября 2019 167
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Рыбновец, неправильно установивший колонку, оставил без газа 56 квартир 1

Рыбновец, неправильно установивший колонку, оставил без газа 56 квартир

Фото: Издательство «Пресса»

Рыбновец, который самовольно установил колонку дома, оставил без газа 56 квартир, пишет издательство «Пресса».

Из-за неправильного подключения колонки вода пошла по газопроводу, попав также в подземную часть.

Теперь спецслужбе предстоит откачать воду, после этого продуть трубы, заварить отверстия, сделанные для водоотведения, и повторно пустить газ.

Счет за выполненные работы выставят жильцу, пытавшемуся самостоятельно заменить газовое оборудование.


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