Рязанский асфальт покрыли «омолаживающей» эмульсией

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Асфальт на участке трассы Спас-Клепики — Рязань катионной эмульсией нефтяных масел и смол. Как уточнили в региональном
Дорожники также заделали швы и трещины в асфальте.
«Были применены современные битумные мастики, которые, за счет оригинального состава, основанного на остаточном битуме с добавлением высокоэффективных полимеров, обладают уникальными свойствами, позволяющими, при правильном выборе марки мастики, работать во всех климатических условиях», — пояснили в ведомстве.
Директор ГКУ РО «Дирекция дорог Рязанской области» Михаил Соколов уточнил, что специалисты ежемесячно будут проверять состояние этого участка.
«В том случае, если результат будет положительным, мы будем применять эти технологии для наших дорог», — сказал он.
Фото рязанского
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