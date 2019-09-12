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Фото: Правительство Рязанской области
В четверг, 12 сентября, рязанцев наградили за участие во Всероссийских молодежных форумах. Об этом сообщил
Более двухсот жителей области побывали на площадках: «Территория смыслов», «Таврида 5.0», «Таврида АРТ», «Байкал», «Восток», «Амур», «Ладога», «Утро», «ТИМ «Бирюса», «Балтийский Артек», «Машук», «Евразия Global», «#ВышеКрыши». В ближайшие дни делегации поедут на форумы «Ростов Х» и «Каспий».
Шесть проектов рязанцев выиграли в конкурсе Росмолодежи.
На их реализацию потратили 1 миллион 570 тысяч рублей.
Министр образования и молодежной политики Ольга Щетинкина пообещала, что в области также проведут конкурс на лучшие инициативы.
«Очень важно, чтобы идеи молодых рязанцев были поддержаны. Губернатор Николай Любимов выступил с предложением выделения грантов молодежи», — дополнила она.
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