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Юлия Рокотянская поздравила рязанцев с 50-летием улицы Крупской. Об этом сообщил
В честь юбилея на площадке возле ЦНТИ организовали праздник для жителей, на котором присутствовали глава Рязани Юлия Рокотянская, депутат облдумы Александр Ачалов, депутаты РГД Сергей Фомин и Александр Бурцев.
«Праздник улицы Крупской — добрый и семейный. На этом месте когда-то стоял самолет, здесь часто проводила время я, моя семья, мои сверстники. Прошло много лет. Улица Крупской динамично развивается. Построены новые дома, развита инфраструктура, которая позволяет рязанцам чувствовать себя комфортно», — обратилась к собравшимся Рокотянская.
Она пожелала рязанцам, чтобы улица Крупской с каждым годом становилась только лучше.
Также глава Рязани поздравила супружескую пару Авериных — Валентину Михайловну и Анатолия Тимофеевича, которые вместе уже 56 лет и полвека живут на улице Крупской и вручила им подарок.
Для детей организовали игры и спортивные соревнования. Гости посмотрели концерт с участием лучших творческих коллективов Московского района.
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