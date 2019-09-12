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8:43, 12 сентября 2019 1 345
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Православную выставку в Рязанском кремле откроют после передачи его РПЦ

Православную выставку в Рязанском кремле откроют после передачи его РПЦ

Экспозицию Рязанского кремля, посвященную православной культуре откроют после того, как музей передаст все помещения Русской православной церкви (РПЦ). Об этом в интервью ТАСС рассказал губернатор Николай Любимов.

Глава региона отметил, что в экспозиции будут представлены шедевры из фондов музея, памятники православной культуры, произведения искусства.

«После передачи митрополии в кремле не будет установлено каких-то оград, не будет ограничен доступ людей к памятникам, чего опасаются люди», — отметил Любимов.

Он добавил, что передача кремля церкви расширит туристические возможности региона.

Церкви на территории кремля уже переданы Успенский, Архангельский, Христорождественский, Преображенский соборы, Богоявленский храм, монастырская стена с башнями и часть Архиерейского дома.

Напомним, рязанский музей-заповедник переедет из кремля в 2019 году.


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