Православную выставку в Рязанском кремле откроют после передачи его РПЦ

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Экспозицию Рязанского кремля, посвященную православной культуре откроют после того, как музей передаст все помещения Русской православной церкви (РПЦ). Об этом в интервью
Глава региона отметил, что в экспозиции будут представлены шедевры из фондов музея, памятники православной культуры, произведения искусства.
«После передачи митрополии в кремле не будет установлено каких-то оград, не будет ограничен доступ людей к памятникам, чего опасаются люди», — отметил Любимов.
Он добавил, что передача кремля церкви расширит туристические возможности региона.
Церкви на территории кремля уже переданы Успенский, Архангельский, Христорождественский, Преображенский соборы, Богоявленский храм, монастырская стена с башнями и часть Архиерейского дома.
Напомним, рязанский музей-заповедник
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