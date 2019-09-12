Около ТЦ «Барс» до конца месяца ограничат движение

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Около ТЦ «Барс Премиум» с 11 сентября до 30 сентября ограничат движение. Об этом сообщили в группе торгового центра.
«Будут выполняться работы по строительству КНС №3 на Московском шоссе для нужд МП „Водоканал города Рязани“», — говорится в сообщении.
Отметим, движение перекрыли по Шоссейному переулку.
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Руководитель рязанского провел для RZN.info экскурсию по реконструируемому зданию Дворца торжеств.