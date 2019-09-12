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Вечером во вторник, 10 сентября, на улице Дзержинского сбили девушку. Об этом сообщил очевидец «ВКонтакте».
Он отметил, что ДТП произошло около 18-19 часов. По его словам, пострадавшая попала в реанимацию.
Очевидцев попросили сообщить о произошедшем в
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