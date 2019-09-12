Мэру и прокурору. Рязанцы пожалуются на строительство многоэтажки в центре Рязани, которое разрушает их дом

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко
Рязанцы пожалуются на
Также рязанцы отмечают, что новое здание повлияло на инсоляцию: теперь уровень освещенности квартир значительно снизился.
«За нами периодически наблюдают рабочие со стройки и также смогут наблюдать новые владельцы квартир», — говорится в обращении.
Жильцы указывают и на ряд нарушений на строительной площадке: самовольный перенос забора, сокращение пожарного проезда и незаконный слив грязной воды.
После сбора подписей обращение с соответствующими жалобами жильцы дома намерены направить мэру Рязани, в прокуратуру и жилинспекцию.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьРязанцев наградили за участие во Всероссийских молодежных форумах
|
cледующая новость →Больше 300 человек вышли на массовую зарядку в Липецке
В субботу, 7 сентября, ХК «Рязань» стартует в первом мачте ВХЛ сезона 2019-2020 годов в гостях против «Звезды».