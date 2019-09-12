Мэрия отчиталась о промывке ливневки за неделю

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С 5 по 12 сентября в Рязани промыли 2 138 погонных метров ливневки. Об этом сообщил
За неделю очистили 83 колодца, а также 14 решеток дождеприемных колодцев.
В управлении благоустройства рассказали, что профилактические работы продолжат. Особое внимание уделят местам с большей подтопляемостью.
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Корреспондент RZN.info попытался разобраться в причинах закрытия вуза.