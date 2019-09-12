Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

17:17, 12 сентября 2019 116

Компания «Мармакс» рассказала о главных преимуществах паркового квартала «Голландия»

Компания «Мармакс» рассказала о главных преимуществах паркового квартала «Голландия»

Компания «Мармакс» рассказала о главных преимуществах паркового квартала «Голландия». Недавно рязанский девелопер презентовал яркий проект жилого комплекса на Касимовском шоссе. У его жителей будет закрытый частный парк площадью более гектара, где высадят более 20 видов растений.

«Наша компания стремится создавать уникальные жилые комплексы, со своими особенностями и концепциями. В парковом квартале „Голландия“ будет создан парк площадью более одного гектара с аллеями для прогулок, детскими и спортивными площадками, местами для отдыха на свежем воздухе, а также рабочими зонами с Wi-Fi для тех, кто не представляет свою жизнь без интернета», — рассказали представители «Мармакса».

По их словам, рязанцев удивят ландшафтный дизайн, усовершенствованные интерактивные площадки, свободные планировки и предчистовая отделка квартир. Кроме того, девелопер создал квартиры с террасами. Как отметили представители компании, эти уникальные планировки помогут ощутить особый комфорт, не выходя за пределы квартиры.

«Терраса — это прекрасное место, чтобы встретить рассвет или закат за чашечкой любимого прохладительного или согревающего напитка, позавтракать или поужинать, расслабиться и почитать любимую книгу или вовсе устроить летний офис», — рассказали в компании.

Парковый квартал сформирован из двух домов переменной этажности — 10 и 12 этажей. В комплексе будут:

  • подземный паркинг на 56 машиномест;
  • закрытая территория двор-парка с контролем доступа на территорию;
  • двор-парк более 1 га с ландшафтным дизайном;
  • высокие панорамные окна; просторные колясочные;
  • подземные мусорные контейнеры;
  • фитнес-зал для жителей комплекса;
  • душ для собак;
  • Wi-Fi во дворе;
  • лифтовые системы OTIS и многое другое.

«Выразительный облик в современном голландском стиле и забота о каждом из жителе паркового квартала — именно так можно сказать о нашем новом проекте в Большом центре Рязани, — отметили в пресс-центре компании. — Европейские концепции, особое внимание к ландшафтному дизайну двор-парка и строительным делают парковый квартал уникальным проектом для Рязани».

Подробнее о бронировании и покупке квартиры в парковом квартале «Голландия» можно узнать по телефону отдела продаж: 500-005.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

adv
Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
5 дней назад
ХК Рязань. С чистого листа

ХК Рязань. С чистого листа

В субботу, 7 сентября, ХК «Рязань» стартует в первом мачте ВХЛ сезона 2019-2020 годов в гостях против «Звезды».

Популярное
Комментируемое
Новое
17:09, 3 сентября 2019 17 849
На Южном промузле загорелись склады с пестицидами. Фото
19:16, 2 сентября 2019 17 480
В гараже на окраине Рязани нашли ящики с человеческими черепами 10
14:43, 3 сентября 2019 16 006
Потерявшаяся 20 лет назад рязанка рассказала свою историю
12:55, 2 сентября 2019 15 854
В Рязани закроется филиал института культуры 7
13:38, 1 сентября 2019 13 090
Рязанцев предупредили о раке картофеля 1
Все новости
Голосования

Как можно спасти рязанский институт культуры от закрытия?

Окончание опроса: 23.09.2019
Архив голосований
Форум