Компания «Мармакс» рассказала о главных преимуществах паркового квартала «Голландия»

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
«Наша компания стремится создавать уникальные жилые комплексы, со своими особенностями и концепциями. В
По их словам, рязанцев удивят ландшафтный дизайн, усовершенствованные интерактивные площадки, свободные планировки и предчистовая отделка квартир. Кроме того, девелопер создал квартиры с террасами. Как отметили представители компании, эти уникальные планировки помогут ощутить особый комфорт, не выходя за пределы квартиры.
«Терраса — это прекрасное место, чтобы встретить рассвет или закат за чашечкой любимого прохладительного или согревающего напитка, позавтракать или поужинать, расслабиться и почитать любимую книгу или вовсе устроить летний офис», — рассказали в компании.
Парковый квартал сформирован из двух домов переменной этажности — 10 и 12 этажей. В комплексе будут:
«Выразительный облик в современном голландском стиле и забота о каждом из жителе паркового квартала — именно так можно сказать о нашем новом проекте в Большом центре Рязани, — отметили в пресс-центре компании. — Европейские концепции, особое внимание к ландшафтному дизайну двор-парка и строительным делают парковый квартал уникальным проектом для Рязани».
Подробнее о бронировании и покупке квартиры в парковом квартале «Голландия» можно узнать по телефону отдела продаж: 500-005.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьПосле крупного лесного пожара в Рыбновском районе продолжают тлеть торфяники
|
cледующая новость →Рязанка попросила у знакомого телефон и украла с его счета деньги
В субботу, 7 сентября, ХК «Рязань» стартует в первом мачте ВХЛ сезона 2019-2020 годов в гостях против «Звезды».