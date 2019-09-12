Компания «Мармакс» рассказала о главных преимуществах паркового квартала «Голландия». Недавно рязанский девелопер презентовал яркий проект жилого комплекса на Касимовском шоссе. У его жителей будет закрытый частный парк площадью более гектара, где высадят более 20 видов растений.

«Наша компания стремится создавать уникальные жилые комплексы, со своими особенностями и концепциями. В парковом квартале „Голландия“ будет создан парк площадью более одного гектара с аллеями для прогулок, детскими и спортивными площадками, местами для отдыха на свежем воздухе, а также рабочими зонами с Wi-Fi для тех, кто не представляет свою жизнь без интернета», — рассказали представители «Мармакса».

По их словам, рязанцев удивят ландшафтный дизайн, усовершенствованные интерактивные площадки, свободные планировки и предчистовая отделка квартир. Кроме того, девелопер создал квартиры с террасами. Как отметили представители компании, эти уникальные планировки помогут ощутить особый комфорт, не выходя за пределы квартиры.

«Терраса — это прекрасное место, чтобы встретить рассвет или закат за чашечкой любимого прохладительного или согревающего напитка, позавтракать или поужинать, расслабиться и почитать любимую книгу или вовсе устроить летний офис», — рассказали в компании.

Парковый квартал сформирован из двух домов переменной этажности — 10 и 12 этажей. В комплексе будут:

подземный паркинг на 56 машиномест;

закрытая территория двор-парка с контролем доступа на территорию;

двор-парк более 1 га с ландшафтным дизайном;

высокие панорамные окна; просторные колясочные;

подземные мусорные контейнеры;

фитнес-зал для жителей комплекса;

душ для собак;

Wi-Fi во дворе;

лифтовые системы OTIS и многое другое.

«Выразительный облик в современном голландском стиле и забота о каждом из жителе паркового квартала — именно так можно сказать о нашем новом проекте в Большом центре Рязани, — отметили в пресс-центре компании. — Европейские концепции, особое внимание к ландшафтному дизайну двор-парка и строительным делают парковый квартал уникальным проектом для Рязани».

Подробнее о бронировании и покупке квартиры в парковом квартале «Голландия» можно узнать по телефону отдела продаж: 500-005.