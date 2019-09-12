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Большинство российских министерств одобрили
«Были проведены слушания в Общественной палате, в большей части регионов, некоторые регионы направили нам письма в поддержку», — сказал он.
Ранее Минздрав представил на согласование проект закона, по которому лица младше 21 года не смогут покупать алкоголь крепостью выше 16,5%.
По данным федерального информагентства, Минэкономразвития посчитало запрет продажи крепкого алкоголя людям до 21года
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Руководитель рязанского провел для RZN.info экскурсию по реконструируемому зданию Дворца торжеств.