А что в кино? «Щегол», «Дорогой папа» и другие новинки

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Фото: Kinopoisk.ru
Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша
Фильм «Щегол» режиссера Джона Краули является экранизацией одноименного романа Донны Тартт, завоевавшей сразу несколько литературных премий.
Российская комедия «Дорогой папа» режиссера Михаила Расходникова с Владимиром Вдовиченковым в главной роли рассказывает о бизнесмене Вадиме Дюмине, который привык добиваться своего любыми способами.
Американская криминальная комедия «Стриптизерши» собрала звездный актерский состав — в фильме снялись Дженнифер Лопез, Констанс Ву, Кеке Палмер.
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Корреспондент RZN.info попытался разобраться в причинах закрытия вуза.