Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

17:00, 12 сентября 2019 336
 0    0

А что в кино? «Щегол», «Дорогой папа» и другие новинки

А что в кино? «Щегол», «Дорогой папа» и другие новинки

Фото: Kinopoisk.ru

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша RZN.info расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Фильм «Щегол» режиссера Джона Краули является экранизацией одноименного романа Донны Тартт, завоевавшей сразу несколько литературных премий.

Российская комедия «Дорогой папа» режиссера Михаила Расходникова с Владимиром Вдовиченковым в главной роли рассказывает о бизнесмене Вадиме Дюмине, который привык добиваться своего любыми способами.

Американская криминальная комедия «Стриптизерши» собрала звездный актерский состав — в фильме снялись Дженнифер Лопез, Констанс Ву, Кеке Палмер.

Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
2 дня назад
Культура без купюр. В чем причина ликвидации рязанского филиала МГИК?

Культура без купюр. В чем причина ликвидации рязанского филиала МГИК?

Корреспондент RZN.info попытался разобраться в причинах закрытия вуза.

Популярное
Комментируемое
Новое
17:09, 3 сентября 2019 17 849
На Южном промузле загорелись склады с пестицидами. Фото
19:16, 2 сентября 2019 17 480
В гараже на окраине Рязани нашли ящики с человеческими черепами 10
14:43, 3 сентября 2019 16 006
Потерявшаяся 20 лет назад рязанка рассказала свою историю
12:55, 2 сентября 2019 15 854
В Рязани закроется филиал института культуры 7
13:38, 1 сентября 2019 13 090
Рязанцев предупредили о раке картофеля 1
Все новости
Голосования

Как можно спасти рязанский институт культуры от закрытия?

Окончание опроса: 23.09.2019
Архив голосований
Форум