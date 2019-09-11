RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Во Владимирской области доработали законопроект о «детях войны». Об этом сообщил
Инициаторами разработки закона выступила «Единая Россия». К работе над документом подключились все фракции. В итоге в законопроект внесли три поправки. Две из них сделали депутатами Владимиром Киселевым и Юрием Федоровым.
Первая предусматривает 25% льготу по оплате жилья и коммунальных услуг для тех «детей войны», которые не пользуются никакими другими мерами соцподдержки. Всего под действия закона попадут около 11 тысяч жителей области.
Вторая поправка устанавливает сроки вступления закона в силу: в основной его части — с момента официального опубликования, а в части, требующей финансовых затрат, — с 1 января 2020 года.
Еще одна поправка, предложенная депутатом Андреем Марининым, предусматривает оказание бесплатных юридических консультаций детям.
Законопроект предусматривает внеочередное обслуживание в государственных медицинских учреждениях, учреждениях культуры и организациях соцобслуживания, а также право на денежную выплату ко Дню Победы.
Сейчас выплата в размере одной тысячи рублей установлена указом губернатора, но она носит разовый характер. Законодательное закрепление обеспечит системность этой меры. Размер ее в документе пока не уточнен", — говорится в сообщении.
Комментируя документ, председатель профильного комитета Сергей Бирюков выразил надежду, что на ближайшем заседании закон примут единогласно. Он добавил, что не исключает дальнейшего расширения «соцпакета» для «детей войны».
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Семчине после ремонта открылась библиотека с Wi-Fi
|
cледующая новость →Рязанский приборный завод представил продукцию на выставке «Импортозамещение»
В субботу, 7 сентября, ХК «Рязань» стартует в первом мачте ВХЛ сезона 2019-2020 годов в гостях против «Звезды».