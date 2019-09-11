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16:47, 11 сентября 2019 81
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Во Владимирской области доработали законопроект о «детях войны»

Во Владимирской области доработали законопроект о «детях войны»

Во Владимирской области доработали законопроект о «детях войны». Об этом сообщил сайт законодательного собрания.

Инициаторами разработки закона выступила «Единая Россия». К работе над документом подключились все фракции. В итоге в законопроект внесли три поправки. Две из них сделали депутатами Владимиром Киселевым и Юрием Федоровым.

Первая предусматривает 25% льготу по оплате жилья и коммунальных услуг для тех «детей войны», которые не пользуются никакими другими мерами соцподдержки. Всего под действия закона попадут около 11 тысяч жителей области.

Вторая поправка устанавливает сроки вступления закона в силу: в основной его части — с момента официального опубликования, а в части, требующей финансовых затрат, — с 1 января 2020 года.

Еще одна поправка, предложенная депутатом Андреем Марининым, предусматривает оказание бесплатных юридических консультаций детям.

Законопроект предусматривает внеочередное обслуживание в государственных медицинских учреждениях, учреждениях культуры и организациях соцобслуживания, а также право на денежную выплату ко Дню Победы.

Сейчас выплата в размере одной тысячи рублей установлена указом губернатора, но она носит разовый характер. Законодательное закрепление обеспечит системность этой меры. Размер ее в документе пока не уточнен", — говорится в сообщении.

Комментируя документ, председатель профильного комитета Сергей Бирюков выразил надежду, что на ближайшем заседании закон примут единогласно. Он добавил, что не исключает дальнейшего расширения «соцпакета» для «детей войны».


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