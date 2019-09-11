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В Тамбове два брата похищали ограды с могил и рушили памятники с кладбища в селе Иловай-Бригадирское. Об этом сообщила
В полицию поступило два заявления от местных жителей. Позже полицейские узнали, что к краже причастны двое молодых людей из многодетной семьи, проживающей в поселке Заводской.
Они признались, что решили украсть металлолом с кладбища из-за отсутствия денег. Собранный материал они сборщику лома, который заплатил злоумышленникам три тысячи рублей.
В отношении 19- и 21-летнего жителей Первомайского района возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража».
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Корреспондент RZN.info попытался разобраться в причинах закрытия вуза.