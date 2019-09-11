В Спасском районе «Шевроле» врезался в грузовик, пострадали двое

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Фото: УМВД по Рязанской области
В Спасском районе Chevrolet Lacetti врезался в грузовик. Пострадали два человека,
Авария произошла во вторник, 10 сентября, примерно в 10:00 на 228 километре трассы М5 «Урал». Предварительно, 32-летний житель Касимовского района не соблюдал дистанцию и «догнал» Volvo с полуприцепом. За рулем грузовика был 62-летний житель Оренбургской области.
Травмы получили 22-летний и 24-летний пассажиры Chevrolet.
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