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11:43, 11 сентября 2019 375
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В Спасском районе «Шевроле» врезался в грузовик, пострадали двое

В Спасском районе «Шевроле» врезался в грузовик, пострадали двое

Фото: УМВД по Рязанской области

В Спасском районе Chevrolet Lacetti врезался в грузовик. Пострадали два человека, сообщила пресс-служба рязанского УМВД.

Авария произошла во вторник, 10 сентября, примерно в 10:00 на 228 километре трассы М5 «Урал». Предварительно, 32-летний житель Касимовского района не соблюдал дистанцию и «догнал» Volvo с полуприцепом. За рулем грузовика был 62-летний житель Оренбургской области.

Травмы получили 22-летний и 24-летний пассажиры Chevrolet.


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