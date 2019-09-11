В Семчине после ремонта открылась библиотека с Wi-Fi

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В среду, 11 сентября, в Семчине после ремонта открылась библиотека-филиал № 6. Об этом рассказали на
Читатели смогут воспользоваться бесплатным Wi-Fi и получить доступ к электронному каталогу библиотек Рязани, правовым базам данных, порталу госуслуг, ресурсам «Русская история» и Национальной электронной библиотеки, базе данных «Полпред».
Здание оборудовали новыми залами: художественной литературы; детской зоной; живым уголком; залом отраслевой литературы с зоной для индивидуальной работы.
В горадминистрации отметили, что в библиотеке организовали арт-пространство для художественных и фотовыставок.
Обновленное помещение осмотрели мэр города Елена Сорокина и депутат гордумы Галина Трушина.
«Проект, который был здесь реализован, очень востребован жителями района и нужен городу. Уверена, что эта библиотека станет подлинным социально-культурным центром и удовлетворит потребности населения», — отметила Сорокина.
В этом году филиалу № 6 исполнилось 65 лет. Семчинскую сельскую библиотеку основали 12 августа 1954 года.
Фотографии с
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьК 2020 году во Владимирской области пенсионерам увеличат прожиточный минимум
|
cледующая новость →Во Владимирской области доработали законопроект о «детях войны»
В субботу, 7 сентября, ХК «Рязань» стартует в первом мачте ВХЛ сезона 2019-2020 годов в гостях против «Звезды».