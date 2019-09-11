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16:50, 11 сентября 2019 187
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В Семчине после ремонта открылась библиотека с Wi-Fi

В Семчине после ремонта открылась библиотека с Wi-Fi

В среду, 11 сентября, в Семчине после ремонта открылась библиотека-филиал № 6. Об этом рассказали на сайте горадминистрации.

Читатели смогут воспользоваться бесплатным Wi-Fi и получить доступ к электронному каталогу библиотек Рязани, правовым базам данных, порталу госуслуг, ресурсам «Русская история» и Национальной электронной библиотеки, базе данных «Полпред».

Здание оборудовали новыми залами: художественной литературы; детской зоной; живым уголком; залом отраслевой литературы с зоной для индивидуальной работы.

В горадминистрации отметили, что в библиотеке организовали арт-пространство для художественных и фотовыставок.

Обновленное помещение осмотрели мэр города Елена Сорокина и депутат гордумы Галина Трушина.

«Проект, который был здесь реализован, очень востребован жителями района и нужен городу. Уверена, что эта библиотека станет подлинным социально-культурным центром и удовлетворит потребности населения», — отметила Сорокина.

В этом году филиалу № 6 исполнилось 65 лет. Семчинскую сельскую библиотеку основали 12 августа 1954 года.

Фотографии с сайта горадминистрации


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