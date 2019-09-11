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9:32, 11 сентября 2019 65
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В Рязани открылся инклюзивный фестиваль «Я такой, как все»

В Рязани открылся инклюзивный фестиваль «Я такой, как все»

Фото: Правительство Рязанской области

Во вторник, 10 сентября, в Рязани открылся инклюзивный фестиваль «Я такой, как все». В нем участвуют 250 детей с ограниченными возможностями здоровья из 14 специализированных учреждений области и 14 общеобразовательных школ, сообщил сайт регионального правительства.

Фестиваль рассчитан на три дня и завершится гала-концертом в филармонии. Дети будут петь, рисовать, танцевать и создавать мультфильмы. Детей сопровождают вожатые педагогического отряда РГУ имени Есенина «Синяя птица».

На открытии фестиваля первый зампред регионального правительства Анна Рослякова пожелала участникам «стать прекрасной личностью и развиваться в той сфере, где это лучше всего получается».

Фестиваль «Я такой, как все» проводят в разных городах страны. С февраля он был в Астрахани, Оренбурге и Ставрополе.


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