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В 2020 году вырастет прожиточный минимум рязанского пенсионера. Соответствующий закон приняли депутаты облдумы на заседании в среду, 11 сентября.
Как отметил министр труда и соцзащиты населения Рязанской области Валерий Емец, в будущем году прожиточный минимум пенсионера составит 8 694 рубля (рост к 2019 году на 126 рублей или на 1,47%).
Емец подчеркнул, что величина определяется ежегодно на основании потребительской корзины и статистических данных об уровне потребительских цен на продукты питания для установления социальной доплаты к пенсии.
Такой мерой поддержки в регионе пользуется около 30 тысяч человек.
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