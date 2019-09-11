Светофор на улице Грибоедова заработает в октябре

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Светофор на пересечении улиц Грибоедова и Либкнехта заработает в октябре. Об этом в среду, 11 сентября, сообщили в пресс-службе мэрии.
Отключение связано с ремонтными работами на участке дороги. По словам рязанцев, светофор перестал работать в середине июля.
Напомним, что на улице Грибоедова после замен труб теплосетей планируют
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ субботу центр Калуги перекроют из-за «Кросса Нации»
|
cледующая новость →В Тамбове задержали находившегося в федеральном розыске мужчину
Руководитель рязанского провел для RZN.info экскурсию по реконструируемому зданию Дворца торжеств.