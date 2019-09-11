Специалисты «Рязаньэнерго» начали рассказывать школьникам о правилах электробезопасности

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Посещая страницы сайта и предоставляя свои данные, вы позволяете нам предоставлять их сторонним партнерам. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.
RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
C началом учебного года специалисты «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» начали рассказывать школьникам о правилах электробезопасности. Они регулярно проводят тематические внеклассные часы.
С помощью наглядно-информационных материалов и обучающего фильма сотрудники компании обучают детей правильному поведению вблизи энергообъектов и обращению с электроприборами, рассказывают о способах энергосбержения. С начала года специалисты «Рязаньэнерго» побеседовали с более чем пятью тысячами детей.
Энергетики попросили родителей объяснить детям:
Нельзя взбираться на крыши трансформаторных подстанций, опоры ЛЭП и кровлю гаражей с открытой электропроводкой, деревья вблизи линий электропередачи. Нельзя сбивать замки, проникать за ограждения, открывать двери трансформаторных будок, прикасаться к электроустановкам. Нельзя также открывать лестничные электрощитки и вводные силовые щиты в зданиях. Оборудование находится под высоким напряжением.
Необходимо обращать внимание на предупреждающие об опасности знаки, размещенные на энергообъектах.
Нельзя подходить к лежащему на земле оборванному проводу воздушных линий электропередачи ближе, чем на 8 метров. Оказавшись ближе, человек подвергается смертельной угрозе. Выходить из опасной зоны «шагового напряжения» нужно без отрыва ступней ног от земли, приставляя пятку одной ноги к носку другой.
Вблизи воздушных линий электропередачи и подстанций нельзя разбивать туристические лагеря, разводить костры, проводить спортивные состязания, устраивать игры, запускать воздушных змеев, квадрокоптеры и другие летательные аппараты, заниматься кайтсерфингом, парапланеризмом.
Смертельно опасно фотографироваться (делать селфи) вблизи энергообъектов или стоять рядом с электрооборудованием, используя палку для селфи (монопод). Электротравму можно получить даже при отсутствии контакта тела человека с проводом. Кроме того, попасть под высокое напряжение можно, поднимая монопод над собой.
Нельзя рыбачить вблизи энергообъектов. Попасть под напряжение можно, даже не касаясь токоведущих частей, а только приблизившись к ним. Также нельзя проходить с разложенной удочкой под проводами линий электропередачи, так как при этом возникает опасность касания удилищем провода, что практически всегда влечет за собой смертельное поражение электрическим током. К тому же современные удилища изготовлены из материалов, которые являются отличными проводниками электрического тока.
Основы безопасного обращения с электричеством в виде методических пособий, плакатов, буклетов, брошюр, видео- и аудиороликов, фильмов, тестов, кроссвордов представлены в свободном доступе на сайте «Россети Центр и Приволжья» в разделе «Потребителям. Основы электробезопасности» и в группе «Электропатруль» во «ВКонтакте».
Специалисты «Рязаньэнерго» принимают заявки от педагогов для проведения уроков по теме энергосбережения в детских садах и школах по телефонам +7 (4912)20-42-28, 20-44-28. Заявку также можно оставить заявку на сайте «Россети Центр и Приволжье» в разделе «Основы электробезопасности».