Рязанский приборный завод представил продукцию на выставке «Импортозамещение»

На международной выставке «Импортозамещение» в Москве АО «Государственный Рязанский приборный завод» (входит в АО «КРЭТ») представил электрозарядную станцию для электромобилей, медицинскую технику и сварочное оборудование. Она открылась во вторник, 10 сентября.

Предприятие участвует в выставке по приглашению регионального министерства промышленности и экономического развития. Продукция завода есть на коллективном стенде организаций области.

«Мы представляем широкий диапазон продукции для самых разных отраслей. Это не просто показ выпускаемых изделий, которые с полной уверенностью можно назвать „импортозамещающими“. Это, прежде всего, демонстрация высоких технологических возможностей нашего производства», — отметил заместитель генерального директора АО «ГРПЗ» — директор Касимовского приборного завода Валерий Караваев.

Завод занимается серийным выпуском электрозарядных станций переменного тока ФОРА ЭЗС-АС. Время зарядки составляет шесть=-восемь часов в зависимости от емкости аккумулятора и от мощности бортового зарядного устройства электромобиля. Сейчас сделанные в Рязани станции ФОРА ЭЗС-АС есть в Москве и Московской области, Сочи, Екатеринбурге, Тюмени и других российских городах.

Линейка медицинских изделий включает офтальмологические приборы, паровой и воздушный стерилизаторы, а также уникальный магниторетапевтический комплекс «Мультимаг».

«Комплекс „Мультимаг“ эффективен при лечении артериальной гипертонии, заболеваний суставов, позвоночника, сосудов головного мозга. Применяется он и в спортивной медицине для снятия утомления у спортсменов во время тренировок и соревнований, а также для профилактики и лечения травм, — пояснили в ГРПЗ. — Метод лечения основан на оздоровительном воздействии на организм низкоинтенсивного магнитного поля специальной структуры».

Мультимаг прошел клинические испытания. Его используют в более чем 190 лечебно-профилактических учреждениях России, Беларуси, Казахстана, Азербайджана и Литвы.

Опасное заболевание глаз — глаукому — на ранней стадии позволяют выявить приборы для измерения внутриглазного давления торговой марки diathera. Процедура измерения проста и безболезненна, проводится через веко в зоне склеры за несколько секунд. Приборы используются при мониторинге состояния больного глаукомой, а также в сложных клинических случаях, например, при патологии и (или) хирургии роговицы, синдроме сухого глаза, аллергических реакциях.

Для лечения близорукости, дальнозоркости, астенопии, компьютерного зрительного синдрома предназначены магнитотерапевтические аппараты АМТО-02 diathera. Они воздействуют на глазное яблоко и прилегающие к нему области импульсным магнитным полем.

Посетители выставки смогут ознакомиться с современными стерилизаторами. Стерилизатор ГП-20-Ох-ПЗ обрабатывает сухим горячим воздухом хирургические, стоматологические и другие инструменты из термостойких материалов, стеклянную посуду. Его можно использовать для дезинфекции и сушки медицинских изделий.

У парового автоматического стерилизатора ГКа-25 ПЗ есть функция выбора режима работы. Он применяется для стерилизации изделий медицинского назначения из разных термостойких материалов.

«АО „ГРПЗ“ занимает лидирующие позиции в России в сфере разработки и производства инверторных сварочных аппаратов, которые используются во многих отраслях в рамках реализации программы по импортозамещению», — сообщили представители завода.

На выставке будут сварочные аппараты как для промышленных нужд (их применяют в строительстве, авиа- и судостроении), так и компактные однофазные инверторы для индивидуального использования в гараже и на даче.

Выставка «Импортозамещение» проводится ежегодно при содействии федеральных органов исполнительной власти и правительственных организаций. Она охватывает практически все отрасли экономики. Значительную часть экспозиции занимают коллективные стенды регионов, которые представляют предприятия, организации и ведомства, связанные с разработкой, производством и внедрением импортозамещающей продукции.

Фото Рязанского приборного завода