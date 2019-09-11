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Фото: Издательство «Пресса»
На пожаре в частном доме в Михайлове погиб 56-летний мужчина. Об этом сообщил сайт ИД
Возгорание произошло на улице Советской около 10 часов утра 11 сентября.
Выгорел небольшой участок пола в одной квартире, на соседние квартиры пламя не перекинулось.
Мужчина 1963 года рождения погиб в доме, его тело обнаружили рядом с входной дверью. Причины пожара и обстоятельства гибели человека устанавливаются.
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