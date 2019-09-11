RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Pixabay.com
На Центральном рынке Рязани москвичка ограбила продавщицу. Об этом сообщила
43-летняя продавщица одного из бутиков рассказала полиции, что во время рабочей смены из ее сумки пропал кошелек с 40 тысячами рублей.
По словам пострадавшей, она убирала часть выручки в глубину палатки. Рязанка рассказала, что обратила внимание на одну из посетительниц рынка.
«Раньше продавщица эту женщину не видела, но наметанный глаз сразу отметил — это — не покупательница — она высматривает что-то, несвязанное с покупками», — говорится в сообщении.
По составленному описанию «опытного рыночного торговца», оперативники нашли подозреваемую. Ей оказалась 32-летняя рецидивистка из Московской области. Ее уже не раз привлекали к уголовной ответственности.
Правоохранители задержали злоумышленницу в соседнем регионе.
В отношении женщины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК («Кража»).
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Рыбновском районе грузовик «расплющил» внедорожник
|
cледующая новость →Калужанин залез в машину к пенсионеру и покусал его
Руководитель рязанского провел для RZN.info экскурсию по реконструируемому зданию Дворца торжеств.