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15:36, 11 сентября 2019 401
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Рязанцев ждет массовое отключение воды

Рязанцев ждет массовое отключение воды

Фото: Pixabay.com

В среду, 11 сентября, в 21:00 на 15 рязанских улицах отключат холодную воду. Ее не будет до 12:00 четверга. Об этом сообщил сайт мэрии.

Из-за ремонта воды не будет по адресам:

  • Касимовское шоссе, дома №№32, 32 корпус 1, 32 корпус 2, 32 корпус 3, 32 корпус 4, 32 корпус 5, 32 строение 8,
  • улица Совхозная,
  • улица 1-й Совхозный проезд,
  • улица 8 Марта,
  • улица Гражданская, дома №№31-47, 26-а-30,
  • улица Электрозаводская,
  • улица Попова,
  • улица Радиозаводская,
  • улица Лермонтова, дома №№9-а, д. 5/1,
  • 2-й проезд Новой,
  • 4-й проезд Новой,
  • 1-й проезд Новой,
  • 3-й проезд Новой,
  • улица Боголюбова, дом №14,
  • улица Тимуровцев, дом №3-А.

Подачу воды снизят по адресам:

  • Касимовское шоссе, дома №№1-47, 2-20,
  • микрорайон Кальное,
  • улица Есенина,
  • улица Грибоедова,
  • улица проезд Грибоедова,
  • улица Щедрина,
  • улица проезд Щедрина,
  • улица Затинная,
  • проезд Речников,
  • улица Скоморошинская,
  • улица Подгорная,
  • улица Введенская,
  • улица Ленина,
  • улица Полевая,
  • улица Свободы,
  • улица Вознесенская,
  • улица Фирсова,
  • улица Урицкого,
  • площадь Театральная, дома №№1, 3, 5,
  • Торговый городок.

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